Мелания Трамп встретила Новый год в платье Dolce & Gabbana

0 0 0

Палм-Бич, Флорида. Именно здесь новоизбранный президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией встречали Новый 2017 год. Первая леди предстала перед камерами в маленьком черном платье Dolce & Gabbana, дополнив образ бриллиантовым браслетом и кольцом.

Модные выходы Мелании Трамп всегда отличались своей безукоризненностью: от платья с воланами на рукавах бренда Roksanda, в котором она произносила речь на Республиканской национальной конвенции, до образов от Balmain и Michael Kors, в которых Мелания появилась в день выборов.

Итальянский дизайнер Стефано Габбана был особенно рад увидеть первую леди в одном из своих платьев: он тут же выставил ее фото в своем Instagram с подписью «Мелания Трамп, спасибо», а также хэштегом #DGwoman.

Melania Trump #DGwoman ❤❤❤❤❤ thank you 🇺🇸 #madeinitaly🇮🇹 A photo posted by stefanogabbana (@stefanogabbana) on Jan 1, 2017 at 4:44pm PST

Подготовила Анастасия Малая