Меньше селфи: дипломатам Канады запретили использовать картонные фигуры Джастина Трюдо на мероприятиях

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо – безусловный любимец публики. Он молод, хорош собой, занимается спортом, демонстрирует глубокие познания в различных сферах науки, хорошо воспитан и является отпрыском семьи другого именитого канадского политика и его жены Маргарет Трюдо – стильной нью-йоркской it-girl, чей пик известности пришелся на 80-е годы ХХ века. Не удивительно, что канадские дипломаты пытаются использовать образ Джастина в интересах привлечения внимания к Канаде во время проведения мероприятий в других странах – и делают это даже без непосредственного «живого» участия премьер-министра. Так, картонные фигуры с изображением Трюдо недавно появились на днях Канады в Канадском посольстве в Вашингтоне, а также на культурном фестивале South by Southwest в Остине.

В результате Министерство международных дел Канады официально призвало канадских дипломатов не использовать этот ход для привлечения гостей на события и генерацию селфи с картонным изображением, сообщает BBC. А Консервативная партия Канады, которая находится в оппозиции к Либеральной партии, лидером которой является Трюдо, решила воспользоваться этой информацией.

«Пожалуй, двухмерное картонное изображение Джастина Трюдо в полный рост является отличной метафорой для всего того, что этот политик собой представляет», — заявил ее представитель Джон Брассард.

Подготовила Александра Даруга