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Меньше селфи: дипломатам Канады запретили использовать картонные фигуры Джастина Трюдо на мероприятиях

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 29: Canadian Prime minister, Justin Trudeau makes a statement during a press conference next to French President Francois Hollande at the Elysee Presidential Palace on November 29, 2015 in Paris, France. France will host climate change conference COP21 in Paris from November 30 to December 11, 2015. (Photo by Chesnot/Getty Images)
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо – безусловный любимец публики. Он молод, хорош собой, занимается спортом, демонстрирует глубокие познания в различных сферах науки, хорошо воспитан и является отпрыском семьи другого именитого канадского политика и его жены Маргарет Трюдо – стильной нью-йоркской it-girl, чей пик известности пришелся на 80-е годы ХХ века. Не удивительно, что канадские дипломаты пытаются использовать образ Джастина в интересах привлечения внимания к Канаде во время проведения мероприятий в других странах – и делают это даже без непосредственного «живого» участия премьер-министра. Так, картонные фигуры с изображением Трюдо недавно появились на днях Канады в Канадском посольстве в Вашингтоне, а также на культурном фестивале South by Southwest в Остине.

_95253964_c6wh918wsaeirto-2В результате Министерство международных дел Канады официально призвало канадских дипломатов не использовать этот ход для привлечения гостей на события и генерацию селфи с картонным изображением, сообщает BBC. А Консервативная партия Канады, которая находится в оппозиции к Либеральной партии, лидером которой является Трюдо, решила воспользоваться этой информацией.

«Пожалуй, двухмерное картонное изображение Джастина Трюдо в полный рост является отличной метафорой для всего того, что этот политик собой представляет», — заявил ее представитель Джон Брассард.

Подготовила Александра Даруга

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