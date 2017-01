«Mercedes-Benz — это best or nothing»: Киев открывает новый модный сезон в феврале

В этом году Киев в очередной раз открывает новый модный сезон, стартуя до Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа. Впервые в Украине будет проведена одна неделя моды, которая продлится с 1 по 8 февраля.

По традиции, основная программа события пройдет под брендом Mercedes-Benz и будет расширена до 5 дней, в связи со значительным увеличением числа участников. Далее последуют еще 3 дня разнообразных показов и активностей.

С 1 по 5 февраля международная неделя моды в Украине соберет более 30 иностранных гостей, среди которых международная пресса, байеры, фотографы и fashion-инсайдеры со всего мира. В этом сезоне Киев также впервые посетит журналист американского Forbes. Иностранные гости в очередной раз получат возможность лично познакомиться с дизайнерами Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, а также посетить их шоу-румы, сделать заказы и договориться о дальнейшем международном сотрудничестве.

В этом сезоне международная платформа Mercedes Benz приветствует бренды Alonova, Navro, Katerina Kvit, T.Mosca, Elena Burba, Rotsaniyom (Thailand) и Elena Rial (Spain). Показы дизайнеров по традиции будут освещаться на Vogue.com, а многие из них уже подтвердили дальнейшее участие в международный выставках и шоу-кейсах в Лондоне, Милане и Париже.

Как сообщает коммерческий директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Екатерина Евтушенко, новый сезон международной недели моды также будет отличаться значительно большим количеством спонсоров.

«Философия Mercedes-Benz Kiev Fashion Days означает только best or nothing. Именно поэтому в новом сезоне нашими спонсорами стали только лучшие представители индустрии: титульным партнером Fashion Scout впервые стала одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, лидер мирового логистического рынка DHL, бренд спортивной одежды Adidas, крупнейшая национальная сеть оптик Люксоптика, а также лучшие отели и рестораны Украины», — поделилась Екатерина Евтушенко.