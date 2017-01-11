«Mercedes-Benz — это best or nothing»: Киев открывает новый модный сезон в феврале

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В этом году Киев в очередной раз открывает новый модный сезон, стартуя до Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа. Впервые в Украине будет проведена одна неделя моды, которая продлится с 1 по 8 февраля.

По традиции, основная программа события пройдет под брендом Mercedes-Benz и будет расширена до 5 дней, в связи со значительным увеличением числа участников. Далее последуют еще 3 дня разнообразных показов и активностей.

С 1 по 5 февраля международная неделя моды в Украине соберет более 30 иностранных гостей, среди которых международная пресса, байеры, фотографы и fashion-инсайдеры со всего мира. В этом сезоне Киев также впервые посетит журналист американского Forbes. Иностранные гости в очередной раз получат возможность лично познакомиться с дизайнерами Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, а также посетить их шоу-румы, сделать заказы и договориться о дальнейшем международном сотрудничестве.

В этом сезоне международная платформа Mercedes Benz приветствует бренды Alonova, Navro, Katerina Kvit, T.Mosca, Elena Burba, Rotsaniyom (Thailand) и Elena Rial (Spain). Показы дизайнеров по традиции будут освещаться на Vogue.com, а многие из них уже подтвердили дальнейшее участие в международный выставках и шоу-кейсах в Лондоне, Милане и Париже.

Как сообщает коммерческий директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days Екатерина Евтушенко, новый сезон международной недели моды также будет отличаться значительно большим количеством спонсоров.

«Философия Mercedes-Benz Kiev Fashion Days означает только best or nothing. Именно поэтому в новом сезоне нашими спонсорами стали только лучшие представители индустрии: титульным партнером Fashion Scout впервые стала одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, лидер мирового логистического рынка DHL, бренд спортивной одежды Adidas, крупнейшая национальная сеть оптик Люксоптика, а также лучшие отели и рестораны Украины», — поделилась Екатерина Евтушенко.

География Fashion Scout охватит еще больше стран мира: более половины дизайнеров-участников в этом сезоне специально приедут из-за границы.

«Fashion Scout — это крупнейшая площадка для продвижения молодых дизайнеров во всей Восточной Европе. Мы рады поприветствовать сразу четырех дизайнеров из Эстонии, которые посетят Киев впервые, а также бренды из Англии, России, Румынии, Литвы, Италии, Казахстана и Таиланда. По программе обмена в феврале в Украину приедут дизайнеры из Финляндии и Мадрида. Более того, благодаря инновационному титульному партнеру Fashion Scout Kiev, с этого сезона площадка для молодых дизайнеров получит название Huawei Fashion Scout Kiev по аналогии с Vauxhall Fashion Scout в Великобритании», — говорит Екатерина Кавалерова, директор Fashion Scout Kiev.

Поскольку международная неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days является реальным стартом продаж и развития для дизайнеров из Украины и мира, в КВЦ Парковый также пройдет Kiev Fashion Business Forum, основной темой которого станут инвестиции в моду. Именно поэтому основным хэштегом нового сезона станет #INVESTINFASHION.

В этом сезоне рекламная кампания Mercedes-Benz Kiev Fashion Days полностью воспроизводит виденье самих дизайнеров на международный модный рынок. Пользуясь примером мировой кампании Mercedes Benz, неделя моды в Украине представит сразу несколько изображений, созданные перспективными представителями fashion-индустрии.

Первый лук был создан победителями конкурса Design It в рамках Mercedes-Benz Fashion Prize F/W 16-17 дизайнерским дуэтом CHAKSHYN. Задание Димы Чаюна и Антона Якшина заключалось в том, чтобы показать идею сезона с помощью пост-продакшена изображений. В рекламной кампании Mercedes-Benz Kiev Fashion Days F/W 17-18 бренда CHAKSHYN мода представлена сквозь призму информационного пространства. Благодаря интернету, fashion-индустрия давно не ограничивается пределами одной страны — она глобальна и доступна каждому, независимо от места жительства и положения в обществе.

В скором времени организаторы Mercedes-Benz Kiev Fashion Days обещают представить работу еще одного дизайнера, чье имя пока держат в секрете.

Модель: София Евдокименко

Фото: Ева Токарчук

Стиль: Настя Юнгер

MUAH: MakeUpMe Academy