Mercedes-Benz Kiev Fashion Days представляет второй имидж рекламной кампании сезона F/W 17-18

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1-5 февраля в КВЦ «Парковый» состоится 14-й сезон международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Кроме основной локации, событие охватит более 20 других модных мест Киева. Mercedes-Benz Kiev Fashion Days представляет второй имидж рекламной кампании нового сезона – работу Anna K – единственного дизайнера из Украины, которая на днях вошла в рейтинг Forbes «30 under 30».

«У Forbes есть магическая сила: благодаря ему, вчера я проснулась знаменитой! И это замечательно не только для моего бренда, это продвинуло всю украинскую сферу моды на несколько шагов вперед, показав Европе и миру, что мы активно развиваемся и решительно завоевываем мир. Я рада представить новую рекламную кампанию Mercedes-Benz Kiev Fashion Days F/W 17-18, которая отражает мое видение влияния диджитал-технологий в сфере моды, и приглашаю всех посетить новый сезон, которого и сама жду с нетерпением!» – рассказывает Anna K.

Вторая рекламная кампания сезона F/W 2017-18 подчеркивает значение инновационных диджитал-технологий в сфере моды. Глобализацию и инновационность моды, информационное единство fashion-индустрии отобразили украинская модель София Евдокименко, фотограф Ева Токарчук и стилист Настя Юнгер. В новом образе рекламной кампании на Софии – лук из последней коллекции Anna K.

«Мы все стали свидетелями исторического события для украинской моды: двое представителей нашей модной индустрии вошли в рейтинг Forbes “30 Under 30”. Это мировое признание доказывает нам в очередной раз, что наша многолетняя работа в Mercedes-Benz Kiev Fashion Days оценена, и мы двигаемся в правильном направлении! В этом сезоне мы снова делаем акцент на значении диджитал-технологий в сфере моды, что отражается уже во второй нашей рекламной кампании. Девиз #INVESTINFASHION #MBKFD передает ключевую тему сезона — Fashion Investment и показывает, насколько много усилий мы вкладываем в развитие украинской моды и дизайнеров, привлекая байеров, бизнес-партнеров и экспертов со всего мира. Мы продолжим повышать качество недели моды в Украине и задавать новые тренды вместе с ключевыми экспертами fashion-рынка Украины и мира!» – комментирует Дарья Шаповалова, основатель и креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.