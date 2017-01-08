Мэрил Стрип раскритиковала Дональда Трампа на вручении премии «Золотой глобус»

Во время своей речи на церемонии вручения премии «Золотой глобус» 67-летняя американская актриса Мэрил Стрип резко раскритиковала новоизбранного президента США Дональда Трампа. Актриса напомнила публике о неприятном инциденте, когда Трамп спародировал репортера New York Times Сержа Ковалески с инвалидностью. По словам Стрип, этот момент «разбил ей сердце», поскольку «это было не кино, а реальная жизнь».

«Ничего хорошего в этом не было. Инцидент был эффективным и сделал свою работу. Он заставил аудиторию, на которую был рассчитан, смеяться и показывать зубы. Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы сидеть на самом уважаемом месте в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — сказала актриса со сцены.