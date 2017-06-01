Мэрилин Монро: «Дайте девушке правильные туфли — и она сможет покорить весь мир»

Кинозвезда 50-х, секс-символ поколений и икона стиля Мэрилин Монро была одной из тех, кто покорил миллионы своей наивностью и искренностью. С блеклого работника на заводе она превратилась в популярную актрису с узнаваемым образом. Она никогда не стеснялась своих пластических операций или рассеянности, была уверенна в себе и своих способностях. На замечания о недалекости она предоставила результат теста IQ, который составлял 168 баллов, а в ее личной библиотеке насчитывалось более 400 томов книг. В честь дня рождения Мэрилин Монро редакция FW-Daily собрала самые интересные цитаты актрисы.

«Дайте девушке правильные туфли — и она сможет покорить весь мир»

«С мужчиной должно быть хорошо, плохо жить я и сама смогу»

«Лучше опоздать, но прийти в полной форме. Что я люблю, так это не торопиться. Наше время слишком суетно. А красота и совершенство требуют времени и неторопливости. У меня есть одно желание — постоянно стремиться к совершенству»

«Часто бывает вполне достаточно просто быть с кем-то. Не обязательно прикасаться друг к другу, говорить о чем-то. Достаточно просто чувствовать связь, чувствовать, что ты не одинок»

«Нет женщин, не любящих духи, есть женщины, не нашедшие свой запах»

«Что вы надеваете на ночь? — Несколько капель Chanel №5»

«Когда я была маленькой, никто не говорил мне, что я красива. Всем маленьким девочкам нужно говорить, что они красавицы, даже если это не так»

«Красота и женственность не имеют возраста, эти качества нельзя создать. Женские чары нельзя производить промышленным способом, как бы кому этого не хотелось. Истинную красоту порождает женственность. Женская привлекательность только тогда и сильна, когда она естественна и стихийна»

«Что хорошего в том, чтобы быть Мэрилин Монро? Почему я не могу быть просто обыкновенной женщиной? Женщиной, которая может иметь семью… Я хотела бы иметь всего одного ребенка. Своего ребенка»

«Я никогда не жила с родителями, не знала своего отца, а мать была для меня «той женщиной с рыжими волосами», которая иногда приходила меня навестить»

«Иногда я могу о чем-то умолчать, чтобы защитить себя или других, но я не умею врать»