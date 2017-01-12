Видео

Мэттью Макконахи в роли разорившегося бизнесмена в трейлере фильма «Золото»

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Уже в марте 2017 года на широкий экран выйдет фильм режиссера Стивена Гейгана под названием «Золото». Главную роль в картине, основанной на реальных событиях, сыграет 47-летний американский актер, обладатель премии «Оскар» за роль в драме «Далласский клуб покупателей» — Мэттью Макконахи. История рассказывает зрителю о разорившемся предпринимателе Кенни Уэллсе, который принимает решение отправиться в Юго-Восточную Азию дабы найти золото в индонезийских джунглях. Для того чтобы реализовать свой замысел, Кенни знакомится с геологом, который соглашается ему помочь. Помимо Мэттью Макконахи в фильме также принимают участие такие актеры, как Кори Столл, Тоби Кеббелл, Брайс Даллаc Ховард, Эдгар Рамирес и многие другие.

Подготовила Екатерина Горбенко

 

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