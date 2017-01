Мишель Обама провела последнее мероприятие в качестве первой леди США в платье Narciso Rodriguez

0 0 0

Вчера Мишель Обама провела последнее официальное событие в качестве FLOTUS (аббревиатурой First Lady of the United States обозначают жену президента Америки — прим.ред). Свою прощальную речь легенда power dressing и всеобщая любимица страны дала в Восточной комнате Белого дома в ходе церемонии, посвященной школьному консультанту года. Для этого Мишель выбрала наряд в лучших традициях своего стиля: красное креповое платье от американского бренда Narciso Rodriguez с вырезом над грудью и складками на юбке.

Речь, прочитанная миссис Обамой, вызвала у зрителей шквал эмоций. Первая леди сказала, что «ее роль на протяжении последних 8 лет была для нее честью» и она надеется, что оправдала надежды американцев. Церемония была частью инициативы «Reach Higher», основанной Мишель в 2014, главной целью которой была популяризация высшего образования среди молодежи и гарантия равного доступа к нему для людей всех полов и социальных статусов. «Мы хотели сделать высшее образование классным, – объяснила Обама. – Так что не бойтесь. Слышите меня, молодые люди? Не бойтесь. Будьте сосредоточенными. Будьте настойчивыми. Надейтесь. Верьте в возможности. Дайте себе возможность достичь всего благодаря высшему образованию. А потом идите в мир и используйте свое образование для того, чтобы построить страну, достойную ваших надежд. Ведите вперед, своим примером, благодаря надежде. Скажите «нет» страху».

Наряды от Narciso Rodriguez первая леди выбирала для множества официальных мероприятий, включая ночь выборов в 2008 году, встречу с королевой Елизаветой II, а также для разговора с Меланией Трамп через два дня после выборов 2016 года.

Родригес так отозвался о шансе одевать Мишель: «Для меня это огромная честь. Я восхищаюсь ею, а также тем, что она сделала для Америки. Видеть первую леди в моих нарядах – один из самых трогательных моментов моей жизни».

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, после чего первой леди США станет его жена Мелания Трамп.

Подготовила Александра Даруга