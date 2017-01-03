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Мишель Уильямс и Дженнифер Коннелли в рекламном кампейне Louis Vuitton S/S’17

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Креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер для съемки нового рекламного кампейна при участии актрисы Мишель Уильямс и Дженнифер Коннелли выбрал самый романтичный город — Париж. Специально для этого был приглашен один из наиболее известных и востребованных fashion-фотографов — 70-летний Брюс Уэбер, а также стилист Мари-Амели Сове. На снимках у парижской реки Сены также появились модели Мика Арганараз, Рианна ван Ромпей, Сора Чой, Александра Мича, Маша Скокова и актриса Саша Лейн.

«Париж — это душа коллекции S/S’17. Правый и левый берег города поддавался самым разным художественным влияниям. Именно в этой коллекции мне бы хотелось выразить почтение всем оригинальным, интеллектуальным и свободным духом парижским жителям», — прокомментировал Николя Гескьер.

 

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Подготовила Екатерина Горбенко

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