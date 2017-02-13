«Мобильный телефон – пульт, с помощью которого мы управляем жизнью»: лекция Нины Левчук на Kiev Fashion Business Forum

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В последний день Kiev Fashion Business Forum свою лекцию прочитала руководитель Google Marketing Solutions в Центральной и Восточной Европе Нины Левчук. Редакция FW-Daily посетила выступление и выяснила, почему мобильная версия сайта – залог успешных продаж.

Предлагаем ознакомиться с конспецтом одной из самых актуальных лекций Kiev Fashion Business Forum.

«Сколько раз в день мы используем наше мобильное устройство, чтоб решить повседневные проблемы? 150 раз! Мы просыпаемся и сразу тянемся к телефону, мы заказываем еду, Uber, решаем какие-то вопросы в соц. сетях… На сегодняшний день мы можем смело утверждать, что мобильный телефон становится нашим пультом жизни, через который мы ею управляем».

«В Украине, в принципе, тренд на мобильные устройства и мобильный интернет растет с невероятными темпами. За последние три года статистика выросла в 150 раз».

«… запросы на мобильных устройствах в 2016 году выросли на 70 %, а в категории «одежда и обувь» они занимают более 70%».

«32% времени мы проводим в наших мобильных устройствах».

«Существует такой миф, что через мобильные не покупают, потому что неудобно. Многие считают, что мобильное устройство не для того, чтоб на нем покупать: экран недостаточно большой, система неудобная… Мифов много существует. Если посмотреть на обычный день покупателя, то он выглядит примерно так: условная девушка Анна увидела в 9 утра мобильное объявление (допустим, платье), потом она пошла на работу, у нее был обеденный перерыв (мы надеемся, что у нее был обеденный перерыв), и она, в общем, решила посмотреть, как это платье выглядит, почитать о нем отзывы, сравнить возможные цены с другими конкурентами. Уже в 9 вечера она дома. На своем планшете, спокойно, с чашкой кофе, открыв сайт, это платье она все-таки приобрела. Так вот, куда она пошла изначально? Она обратилась именно к мобильной версии и наткнулась на вашу рекламу. Да, она не купила с помощью мобильного устройства, но узнала она о вас именно благодаря ему».

«Если у вас нет мобильного сайта, или он плохо грузится, или на нем очень тяжело что-то найти – гарантирую, 40% покупателей вы потеряете. Если вас в принципе нет в мобильном поиске – здесь еще больше цифра, более 78% потерь».

«Еще один миф, что на мобильном устройстве реклама может быть дороже и непонятно, как ее вообще делать. Смотрим цифры: по сравнению с компьютерной рекламой, мобильная реклама дешевле на 0,06- 0,09 цента – это данные по Украине за период 2016 года».

«Мобильное приложение – это ваша лояльная аудитория».



«Мы провели исследование компании Style – холдинга, куда входит Macy’s, Gap и еще несколько брендов. Во время прошлой рождественской распродажи 45млн людей, которые зашли на их мобильный сайт, сделали покупки. И из этих 45 млн. 97% сделали покупки именно на мобильном сайте, а остальные 3% – в приложении».

«…есть так называемые 6 принципов работы с новым бизнесом. Первый пункт – это первая страница, ваше лицо. Человек, заходя на ваш сайт сразу понимает, будет ли он тратить здесь деньги или пойдет к другому. Пункт два – конверсия. Сокращайте путь конверсии, делайте ее максимально удобной для вашего потребителя. Третий пункт – удобство, делайте максимально удобный сайт. Четвертый – на каждой странице рекомендуется иметь окно поиска. Делайте поиск максимально простым для вашего покупателя. Пятый пункт – как можно меньше вопросов. И последний – это постоянный анализ и оптимизация. Специально для наших потребителей мы разработали в прошлом году 25 принципов идеального сайта».

«40% потребителей, у которых сайт загружается больше 3 секунд (это золотая цифра), покидает ваш сайт».

«Чем ваше приложение будет отличаться от остальных, чтобы пользователь захотел заходить к вам каждую неделю? Сможете ли вы сделать настолько интересный контент и настолько вовлечь своего покупателя? Я знаю бренд, который смог это сделать – Sephorа. Они увидели мобильный трафик и поняли, что он начинает расти. Они быстро сообразили, что это нечто грандиозное и, в свою очередь, решили максимально вовлечь своих потребителей и оптимизировать свой сайт, сделав мобильное приложение. Теперь покупатель точно знает, что хочет купить».

«Если у вас минимальное количество ресурсов, но вы хотите максимально быстро привлечь внимание и присутствовать везде – начинайте с мобильной версии сайта. Если вы четко понимаете, какой месседж вы хотите донести своему потребителю в приложении и понимаете, как его вовлечь в разговор с вами – тогда делайте приложение. А если вы уже на достаточно продвинутом уровне – делайте и то, и другое».

Подготовила Лилия Будзуляк