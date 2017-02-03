Мода и мистика: смотрим трейлер нового триллера с Кристен Стюарт

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Кристен Стюарт продолжает успешное сотрудничество с легендами французского кинематографа. Напомним, что в 2015 году она уже вошла в историю как первая американская актриса, получившая главную французскую кинопремию «Сезар» за женскую роль второго плана в фильме «Зильс-Мария». Мы же с нетерпением ждем мартовской премьеры картины Оливье Ассайаса «Персональный покупатель»: режиссер «Зильс-Марии», который также известен своей работой над такими картинами, как, к примеру, альманах «Париж, я люблю тебя», теперь выбрал Стюарт в качестве главной героини фильма. Мистическая история построена на ярком контрасте жизни персонального покупателя парижских звезд Морин, гламурная профессия которой не спасает девушку от депрессии, вызванной смертью ее брата-близнеца, а также странных и опасных событий, которые начинают с ней происходить, когда дух умершего выходит с ней на связь. Сегодня смотрим полный трейлер картины и отправляемся в кинотеатры 10 марта.

Подготовила Александра Даруга