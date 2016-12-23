Мода и технологии: Louis Vuitton разработал одно из лучших приложений 2016 года по версии Apple

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Ежегодно Apple подводит итоги, выбирая самые инновационные приложения для iPhone. В список 2016 года попало несколько мобильных программ, созданных модными организациями: Nike, Warby Parker, Vogue. Среди лучших также оказалась игра, которая на некоторое время свела мир с ума – Pokemon Go, и спортивное приложение от FIFA. Louis Vuitton получил место в рейтинге благодаря своему приложению, посвященному путешествиям: бренд презентовал его еще в 2015 году, а в 2016 City Guide вышел в лидеры.

Louis Vuitton City Guides существует как в онлайн, так и в печатном виде. Он разделен на секции, которые рассказывают о люксовых развлечениях, предлагаемых туристам тем или иным городом. Здесь вы найдете перечень лучших бистро и ресторанов, уличных рынков, главных достопримечательностей, а еще — небанальные точки, которые местные жители считают must-see. На данный момент приложение готово провести вас по 29 городам, среди которых Париж, Милан, Пекин, Нью-Йорк. К каждому гиду прилагается подробный каталог из тысячи полезных адресов, который постоянно обновляется.

Кроме красивого визуального оформления, приложение было названо Apple «очень user-friendly», «крайне интерактивным» и «интуитивным». Среди тех функций, благодаря которым Louis Vuitton City Guides попал в топ-приложений: удобные фильтры для целевого поиска, маршрутный локатор для поиска конкретных адресов, возможность отправить диджитал-открытку по электронной почте, SMS или в социальные сети.

Приложение до сих пор является бесплатным, однако, чтобы открыть доступ ко всем городам, где представлен Louis Vuitton City Guides, придется доплатить $9.99.

Подготовила Александра Даруга