Мода на Рождество: у Санты появилось стильное альтер-эго

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У Санта Клауса наконец-то появилось модное альтер-эго. Пол Мейсон, более известный в мире, как Модный Санта, решил изменить отношение людей к празднику, сделав его более стильным и современным.

До того, как начать свою необычную карьеру, Пол занимался моделингом более 30 лет. Как признался сам Модный Санта, решение создать свой Рождественский образ пришло к нему совершенно случайно – Мейсон перестал бриться 2 года назад, когда умерла его мать.

53-летний Пол Мейсон из Торонто дебютировал в Америке в отеле The Ritz-Carlton Georgetown 1 декабря. На событии, организованном Альянсом человеческого спасения, каждое фото с Сантой обходилось посетителям в 20 долларов, которые в свою очередь передавались на благотворительность. До этого Пол также участвовал в Неделе моды в Торонто.

Когда, в очередной раз, Полу задали вопрос, существует ли на самом деле Модный Санта, он ответил просто и лаконично: следите за обновлениями. Может ли это означать, что сам он не исключает такой возможности?

Подготовила Анастасия Малая