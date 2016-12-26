Личности

Модель Сьюки Уотерхауз встретила Прекрасного принца

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В Интернете то и дело обсуждают новость о романе английской модели Сьюки Уотерхаус с актером Ричардом Мэдденом, звездой сериала «Игра престолов». Как сообщает газета The Sun, пара видится все чаще и, судя по всему, прекрасно проводит время.

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Сьюки заработала свою популярность благодаря моделингу, но с тех пор уже давно перешла в сферу кино. Известно, что на протяжении последних двух лет модель также встречалась с актером Брэдли Купером. Ричард Мэдден наиболее известен своей ролью «Короля Севера» Робба Старка в Игре престолов. Он также сыграл Прекрасного принца в фильме Золушка в 2015 году.

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Подготовила Анастасия Малая

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