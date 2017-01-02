Модель-трансгендер впервые поучаствует в индийской Неделе моды

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Лама Аньяли может быть немного старше других начинающих моделей, но она явно выделяется среди остальных своими острыми скулами и бесконечно длинными ногами.

На модельном кастинге Недели моды в Индии она показала себя идеально – впечатляющее дефиле в черном мини с четко отработанными позами. И хотя ее окружали не менее красивые и успешные девушки, Лама, первая модель-трансгендер из Непала, впервые действительно нисколько не проигрывала конкуренткам.

Но история Ламы Аньяли не всегда была об успехе. Над ней смеялись и издевались в собственной семье, поэтому модели прошлось уехать из дому и полагаться лишь на саму себя.

«Я давно поняла, что для меня правильно, Многие люди в нашем обществе ведут двойную жизнь, но я не хочу прятаться. Я никогда не скрывала свою сущность. Я – это я», – поделилась Лама.

Благодаря работе в организации сексуальных меньшинств в Катманду, она случайно познакомилась с режиссером Моханом Рай – так и появился документальный фильм «Аньяли: Жизнь в чужой коже», показанный на экранах в 2014 году.

Сейчас она с гордостью называет себя первой моделью-трансгендером Непала.

«Я пришла в модельный бизнес совсем недавно. До этого я всегда хотела быть танцовщицей, – рассказала она. – Все мои друзья говорили, что мне стоит выходить на международный рынок. Я взяла немного денег, что у меня были, и отправилась искать работу в Мумбай».

Но переезд также оказался не из легких.

«На своем первом кастинге я сразу поняла, что мне нужно еще бесконечно много работать на походкой, позами, стилем, макияжем и даже выражением лица», – объясняет Лама.

Посещая разнообразные тренинги, она проделала огромную работу, чтобы однажды оказаться на одном уровне с остальными моделями. Сейчас ее мечта – стать успешной в мире и заработать достаточное количество денег, чтобы пройти операцию по смене пола.

«Внутри я уже чувствую себя женщиной, но я хочу быть ей в буквальном смысле этого слова», – говорит Лама Аньяли.

Подготовила Анастасия Малая