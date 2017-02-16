Модели Gucci не будут дефилировать по Акрополю

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Модному Дому Gucci не удастся провести показ в Греции рядом с храмом Парфенон, который является частью Акрополя в Афинах и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Центральный археологический совет Греции единогласно проголосовал против проведения показа в Акрополе. Не согласившись на грант в €2 млн. — знак благодарности от модного дома на реставрацию памятника архитектуры за 15-минутный показ.

«Наша прямая обязанность — сохранить Акрополь — всемирный символ демократии и свободы», — прокомментировала Лидия Кониорду, министр культуры Греции.

По мнению представителей Gucci, дефиле могло бы стать хорошей рекламной кампанией для Афин. Предложение провести показ возле храма Зевса Олимпийского или на террасе холма Филопаппу модный Дом не заинтересовало.

Подготовила Янина Борисовна