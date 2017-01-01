Модные фильмы не о моде: топ-5 источников вдохновения Нади Дзяк

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Фильмы о моде всегда были и остаются важным источником вдохновения и практических знаний для всех профессионалов, которые связаны с fashion-индустрией. Но также заряд творчества модельеры получают благодаря художественным и документальным лентам.

Редакция FW-Daily традиционно спрашивает у дизайнеров модных брендов об их любимых картинах, которые повлияли на них как на личность. На этот раз любимыми фильмами делится дизайнер бренда NADYA DZYAK.

«Вечное сияние чистого разума», 2004

Невероятная романтическая драма с элементами фантастики, снятая Мишелем Гондри по сценарию Чарли Кауфмана, удостоена «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. О нежности, любви, настоящих чувствах, памяти… Это все то, что оживает в нарядах от Nadya Dzyak.

«Побег из Шоушенка», 1994

Этот фильм заслуженно занимает первое место в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb», ведь так важно верить в себя, ставить цели – и добиваться их, независимо от сложностей и препятствий.

«Ешь, молись, люби», 2010

Главная героиня в исполнении потрясающей Джулии Робертс решает переосмыслить всю свою жизнь и начинает с путешествия по миру. Ее цель – удивляться всему! Для этого она отправляется в Италию, затем в Индию и на остров Бали. Красота во всем! А саундтрек заслуживает особого внимания.

«Пианист», 2002

Один из лучших фильмов Романа Полански о трагической судьбе Владислава Шпильмана – великолепного польского пианиста, еврея по национальности. Сцена, когда немец-фашист узнав, что Шпильман пианист, просит сыграть ему, а тот великолепно исполняет шопеновскую Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23, это настоящий кино-шедевр.

«Достучаться до небес», 1997

Культовое кино, и этим все сказано. Я очень люблю финальный эпизод – трехминутная сцена сопровождается песней «Knockin’ On Heaven’s Door»: герои безмолвно бредут к берегу моря, смотрят на волны, любуются красотой моря, к которому так стремились последние дни своей короткой жизни.