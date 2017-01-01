Видео

Модные фильмы не о моде: топ-5 источников вдохновения Нади Дзяк

kinopoisk.ru
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Фильмы о моде всегда были и остаются важным источником вдохновения и практических знаний для всех профессионалов, которые связаны с fashion-индустрией. Но также заряд творчества модельеры получают благодаря художественным и документальным лентам.  

Редакция FW-Daily традиционно спрашивает у дизайнеров модных брендов об их любимых картинах, которые повлияли на них как на личность. На этот раз любимыми фильмами делится дизайнер бренда NADYA DZYAK. 

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«Вечное сияние чистого разума», 2004

Невероятная романтическая драма с элементами фантастики, снятая Мишелем Гондри по сценарию Чарли Кауфмана, удостоена «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. О нежности, любви, настоящих чувствах, памяти… Это все то, что оживает в нарядах от Nadya Dzyak.

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«Побег из Шоушенка», 1994

Этот фильм заслуженно занимает первое место в списке «250 лучших фильмов по версии IMDb», ведь так важно верить в себя, ставить цели – и добиваться их, независимо от сложностей и препятствий.

kinopoisk.ru

«Ешь, молись, люби», 2010

Главная героиня в исполнении потрясающей Джулии Робертс решает переосмыслить всю свою жизнь и начинает с путешествия по миру. Ее цель – удивляться всему! Для этого она отправляется в Италию, затем в Индию и на остров Бали. Красота во всем! А саундтрек заслуживает особого внимания.

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«Пианист», 2002

Один из лучших фильмов Романа Полански о трагической судьбе Владислава Шпильмана – великолепного польского пианиста, еврея по национальности. Сцена, когда немец-фашист узнав, что Шпильман пианист, просит сыграть ему, а тот великолепно исполняет шопеновскую Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23, это настоящий кино-шедевр. 

11190-mzg0mwvmmznmyg«Достучаться до небес», 1997

Культовое кино, и этим все сказано. Я очень люблю финальный эпизод – трехминутная сцена сопровождается песней «Knockin’ On Heaven’s Door»: герои безмолвно бредут к берегу моря, смотрят на волны, любуются красотой моря, к которому так стремились последние дни своей короткой жизни.

 

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