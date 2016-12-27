Модные фильмы не о моде: топ-5 источников вдохновения от Анны Яковенко

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Фильмы о моде всегда были и остаются важным источником вдохновения и практических знаний для всех профессионалов, которые связаны с fashion-индустрией. Но также заряд творчества модельеры получают благодаря художественным и документальным лентам. Редакция FW-Daily традиционно спрашивает у дизайнеров модных брендов об их любимых картинах, которые повлияли на них как на личность. На этот раз любимыми фильмами делится Анна Яковенко, дизайнер бренда ANNA YAKOVENKO.

«Секс в большом городе», 1998-2004

Ставший поистине культовым американским сериалом, Sex and the City был создан сценаристом Дарреном Старом в конце девяностых, но несмотря на это, смотрится абсолютно современным. В нем вы всегда найдете вдохновляющие образы главных героинь. Отдельного упоминания заслуживает красота большого города и, конечно же, невероятные костюмы, начиная с первой серии.

«Куда приводят мечты», 1998

Фантастическая мелодрама Винсента Уорда, снятая по одноименной книге Ричарда Мэтисона, была удостоена премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Впечатляют краски и цвета этого фильма, яркие цветовые акценты и, безусловно, пребывания главного героя в картине своей жены, когда картина становится чем-то живым.

«Винсент и Тео», 1990

Просто потрясающая игра Тима Рота в биографической драме Роберта Олтмена о взаимоотношениях между художником Винсентом Ван Гогом и его братом Тео. Ван Гог — любимый художник. И в этом фильме невероятно ярко воплощён его образ, его переживания, важные моменты его творчества.

«Верушка: жизнь перед камерой», 2005

Документальный фильм о яркой личности. Немецкая модель и актриса поражает своей внешностью и талантом. Женщина, на работы которой хочется смотреть и вдохновляться.

«Любовь и голуби», 1984

Лирический советский фильм, который всегда вдохновляет. Лента снята на киностудии «Мосфильм» Владимиром Меньшовым по одноимённой пьесе, написанной театральным актёром Владимиром Гуркиным. Герои и фразы из этого фильма вечны. В этом фильме впечатляет каждый герой, а их костюмы – яркий источник вдохновения.

Подготовила Александра Даруга