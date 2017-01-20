Модные фильмы не о моде: топ-5 источников вдохновения Шушан Памбухчян

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Всегда интересно, чем вдохновляются дизайнеры, создавая коллекции: ведь на их творческие решения влияют сотни мелочей, включая музыку, путешествия, знакомства и, конечно же, киноискусство. Пока полным ходом идет подготовка показа FW 17-18 бренда SHUSHAN, FW-Daily расспросил основательницу марки и ее креативного директора Шушан Памбухчян о том, какие фильмы она относит к категории must-see. Читайте новый материал, чтобы лучше понять внутренний мир дизайнера и ДНК ее марки.

«Служебный роман» Эльдара Рязанова, 1977

Это для меня вечный фильм, который я могу пересматривать снова и снова. Это воплощение добра, тепла, и всего хорошего, что есть в этом мире. Это непревзойденные Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Это хорошие сапоги, которые надо брать.

«Легенды осени» Эдварда Цвика, 1994

Фильм, который заставляет пережить очень много противоречивых эмоций. Фильм, в котором молодой Бред Питт и Энтони Хопкинс. Фильм, который нужно посмотреть, если вы живете, слушая свой внутренний голос.

«Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать» Лизы Вриланд, 2011

Один из лучших фильмов о моде. Легендарная жизнь легендарной женщины. Посмотрите его, чтобы искренне влюбиться в жизнь и в то, что вы делаете. А если вы это уже любите, то освежите свои чувства.

«Влюбись в меня если осмелишься» Яна Самюэля, 2003

Тот фильм, который смотрится на одном дыхании. Ян Самюэль осмелился снять эту невероятную историю, а Марион Котийяр и Гийом Кане осмелились и сумели стать теми героями, которые давно стали легендарными для многих поклонников картины.

«Коко до Шанель» Анны Фонтен, 2009

Я очень люблю Шанель. Я очень люблю Одри Тоту. Я очень люблю 19 августа, потому что в этот день родились Коко и я. Красивый, чувственный фильм о бесстрашной Габи, которая изменила мир.

Подготовила Александра Даруга