Новости моды

Модные марки осудили решение Дональда Трампа о выходе США из соглашения по климату

Иванна Петрович
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Заявление Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату поразило не только лидеров государств и организаций, защищающих природные ресурсы, но и представителей модной индустрии. Напомним, что Парижское соглашение регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере.

Многие бренды на решение президента США ответили несогласием. Свое мнение о ситуации высказали такие марки, как Levi Strauss & Co., Nike Inc, а также компании Wal-Mart Stores Inc., Kering и другие.

Nike продолжит руководствоваться American Business Act on Climate Change Pledge и собственной программой по использованию до 100% возобновляемых источников энергии. Представители Levi Strauss & Co. заявили, что выход из соглашения никак не повлияет на их работу. Марка и дальше будет использовать технологии, минимизирующие пагубное действие на природу.

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