Модный Дом Azzaro пригласил двух it-girls для создания кутюрной коллекции

0 0 0

Французский бренд Azzaro, который насчитывает более чем 50 лет модной истории и считается одним из истинно парижских модных Домов, пригласил двух it-girls из светских семей создать юбилейную кутюрную коллекцию марки.

Евгения Ниархос является внучкой греческого корабельного магната и уже не в первый раз сотрудничает с модным брендом: она дважды создавала ювелирные коллекции Azzaro. Бьянка Брандолини, дочь давнего аристократического итальянского семейства, также считается модным трендсеттером, она дружит со множеством дизайнеров и постоянно упоминается в подборках лучших звездных образов. Так как на данный момент у модного дома нет креативного директора (Арно Меллар и Альваро Кастехон покинули компанию летом 2016 года после 3 лет сотрудничества), неожиданный ход обещает привлечь бренду новую молодую аудиторию и помочь хоть на время заполнить пустующую нишу громкими именами.

Подготовила Александра Даруга