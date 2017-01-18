Новости моды

Monse и Oscar De La Renta проведут совместный показ в Нью-Йорке

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Oscar De La Renta и Monse объединят свои показы в феврале на Неделе моды в Нью-Йорке. Два бренда во главе с творческим дуэтом Лауры Ким и Фернандо Гарсия проведут шоу одно за другим, без перерыва. Первым свою коллекцию покажет Monse.

По словам Фернандо Гарсия, проведение совместного показа – это разумное решение, так как организовать два отдельных шоу труднее и более затратно. Однако есть и свои трудности в проведении совместного шоу — готовность обеих коллекций к одной дате, 13 февраля, и сложная логистическая стратегия. Гарсия также заявил, что коллекции обоих брендов будут пересекаться, но стиль каждого показа будет разным, как и сама одежда.

Исполнительный директор Oscar De La Renta Алекс Болен сказал, что мечтает однажды увидеть своих клиентов, например, в блузке Oscar De La Renta и юбке Monse. «Мы говорим о ДНК двух брендов, и я думаю, что на философском уровне Фернандо является частью ДНК Monse, также как и частью ДНК Oscar De La Renta. Их невозможно полностью разделить. Да и за чем?», – добавил Алекс Болен.

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