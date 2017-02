MORE DASH Eye on the East: Украинские дизайнеры окажутся в центре внимания Milan Fashion Week на Pitti SUPER

0 0 0

После успеха проекта в сентябре прошлого года, в этом сезоне международный шоурум More Dash продолжит открывать миру таланты из Восточной Европы. С 25 по 27 февраля в Милане на выставке Pitti SUPER стартует специальный проект MORE DASH: EYE ON THE EAST. Свои новые коллекции FW 17-18 продемонстрируют сразу 10 восточноевропейских дизайнеров, среди которых: Anouki (Грузия) и FLOW the Label (Украина), которые отправятся на выставку уже во второй раз, а также Naya Reya (Россия), Elena Burba (Украина), Tamar (Грузия), Scenarium (Россия), Jiri Kalfar (Чехия), Gibsh (Украина), Tatman (Украина) и Agne Kuzmickaite (Литва).

«Сотрудничество с Pitti Immagine – организаторами лучших итальянских fashion-выставок, среди которых Pitti Uomo, давшая путевку в международные продажи сразу нескольким украинским дизайнерам, которые сейчас являются бесспорными лидерами – Anna October Anna K, Paskal, – это стратегическое решение. После многих сезонов, проведенных на главных мировых неделях моды, мы уверены, что именно это место является наиболее эффективным для молодых брендов для выхода на зарубежные рынки, построения позиционирования бренда и получения первых заказов. Большая честь для нас уже во второй раз курировать отбор и организацию представления дизайнеров всего восточноевропейского региона на таком важном для Milan Fashion Week событии. Мы также гордимся украинскими дизайнерами, который по праву получают высокие оценки при отборе в сравнении с другими странами. Конечно, всем предстоит приложить массу усилий для достижения результата, ведь конкуренция в fashion-индустрии с каждым сезоном возрастает, однако мы верим в успехи каждого из брендов, которые будут представлены в этом сезоне в MORE DASH: EYE ON THE EAST в Милане на Pitti SUPER», – поделились деталями проекта его кураторы Дарья Шаповалова и Наталья Моденова.

Выставка Pitti SUPER проходит во время миланской Недели моды. Именно на этой площадке под руководством Сары Майно ежегодно проводится международный шоукейс Vogue Talents от итальянского Vogue. Выбрать для участия дизайнеров из восточной Европы организаторы уже во второй раз пригласили основателей шоурума MORE DASH Дарью Шаповалову и Наталью Моденову.

«В прошлом сезоне мы были очень рады начать этот проект и очень довольны итогами – селекция дизайнеров замечательная, все получили очень хорошие отзывы. И хотя каждый сезон в проекте должна быть ротация, мы рады снова предоставить возможность дизайнерам FLOW the Label и ANOUKI представить свои коллекции на SUPER. Также мы рады новым участникам – специфика SUPER в том, чтобы давать возможность новым маркам заявить о себе, найти свою нишу и аудиторию. Восточная Европа – один из самых активно развивающихся регионов с точки зрения новых брендов, креативность в моде – это то, что является для нас основной ценностью. Опыт, экспертиза и профессионализм More Dash вызывают восхищение, поэтому мы рады продолжать наше плодотворное сотрудничество. Мы с нетерпением ждем нового сезона», – поделился директор по развитию Pitti Immagine Антонио Кристаудо.

В прошлом сезоне в рамках выставки от More Dash было представлено 10 брендов, среди которых украинские BEKh Atelier, Dafna May, FLOW the label, Marianna Senchina, PROSKUROVSKAYA, SHUSHAN, THEO и WeAnnaBe, а также грузинский ANOUKI и латвийский Deeply Personal. Несмотря на то, что бренд WeAnnaBe впервые поучаствовал в международном проекте, после выставки Pitti SUPER статья о нем уже через несколько дней появилась на WWD.com. Также по итогам сезона SS17 Marianna Senchina и Dafna May готовятся к открытию POP UP в La Rinascente: для Марьяны проект начнется одновременно с Milan Fashion Week, а Dafna May начнет первые международные продажи бренда в La Rinascente в апреле. Proskurovskaya не только является одним из бестселлеров в киевском ЦУМе, но и производит заказы для итальянских и испанских байеров, которые открыли для себя бренд именно на Pitti SUPER в сентябре. Коллекция SHUSHAN нашла поклонников в Японии.

«Я была счастлива получить приглашение на выставку EYE ON THE EAST от шоурума More Dash сразу после моего показа на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Мне кажется, для меня это отличная площадка для развития. Я участвовала в шоурумах в Париже, неделях моды в Риге и Берлине, но в Милане в этот раз побываю впервые. Наверное, как и у многих молодых дизайнеров, моя цель на Pitti SUPER – заявить о себе на международном рынке», – говорит дизайнер Агне Кузмицкайте.

«Я действительно не могу дождаться поездки в Милан на выставку Pitti SUPER. Это будет мой первый опыт сотрудничества с шоурумом More Dash, но я уверен, что проект пройдет как нельзя лучше. На выставке я представлю свою последнюю коллекцию, которую на старте сезона FW17 показал на подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days», – рассказывает дизайне Джири Кальфар.

«В этом сезоне как для дизайнера бренда – для меня все впервые. Я провел свой первый показ, получил первое приглашение, поеду на первую выставку и, конечно, я жду первых важных клиентов для GIBSH», – говорит стилист и основатель бренда GIBSH Дмитрий Гибшман.

«Я с нетерпением жду поездки! Во-первых, это прекрасная возможность показать прессе и байерам коллекцию. А во-вторых – отлично провести время и вдохновиться на новые проекты», – добавила Елена Бурба.

Напомним, что Pitti SUPER – это ежегодная выставка аксессуаров и одежды, которая знакомит международных байеров с работами молодых дизайнеров со всего мира, а также является уникальной платформой для уже известных итальянских и мировых брендов. Каждый сезон Pitti SUPER посещают более 6 000 байеров из 38 стран. В этом году выставка пройдет на новой локации – в самом сердце Милана и одном из наиболее динамичных районов города – в центральном выставочном-центре The Mall.

