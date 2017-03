More Dash – more cash: Что дизайнерам из Восточной Европы дала поездка в Париж

0 0 0

Сразу после начала Paris Fashion Week в самом сердце Парижа – историческом квартале Маре – двери для посетителей открыл международный шоурум More Dash. В сезоне FW 17-18 шоурум представил сразу две новые нехарактерные для себя страны, Россию и Индию, поддержав сильную международную концепцию и позволив новым брендам презентовать коллекции байерам и прессе со всего мира.

Среди 12 участников, представленных в More Dash, было 8 дизайнеров, чьи коллекции уже знакомы гостям шоурума из предыдущих сезонов: Alonova (Украина), Anna October (Украина), Anouki (Грузия), Deeply Personal (Латвия), FLOW the Label (Украина), Marianna Senchina (Украина), Rotsaniyom (Тайланд), Vozianov (Украина), а также 4 новых бренда: Chakshyn (Украина), Little Juggernauts (Украина), Miu Niku (Индия), Scenarium (Россия). Всего за 7 дней More Dash организовал более 100 встреч, пообщавшись как с постоянными байерами, которые размещают заказы каждый сезон, так и новыми не менее важными магазинами, которые уже сделали свой выбор и теперь завершают свои заказы.

«Мы фокусируемся на развитии восточно-европейских дизайнеров и брендов с новых рынков, таких как Таиланд, Индия, Грузия, Россия и Украина. В этом сезоне мы представили коллекции 2 дизайнеров, которые были в полуфинале LVMH. Байеры уже знакомы с нашими брендами и всегда приходят посмотреть на новые таланты. Самая влиятельная пресса тоже всегда с нами – Карина Добротворская из Condé Nast, главный редактор Paper Magazine Микки Бордман, Vogue USA, британский InStyle, Vogue Italia и многие другие», – рассказала Дарья Шаповалова, основатель и креативный директор шоурума More Dash.

Как сообщают основатели шоурума, в рамках сезона в Париже More Dash посетили представители таких известных магазинов, как Harvey Nichols Hong Kong, Matches Fashion, Artifacts, Moda Operandi, Sauce, Rare Market, My Theresa, Saks Fifth Avenue, Barneys, Harvey Nichols Kuwait, Bloomingdales Dubai, Harvey Nichols UK и многие другие.

«От сезона к сезону мы видим развитие дизайнеров и рады поддержать их, а также растущий интерес со стороны байеров, которые уже знают, что новые классные бренды всегда находятся в More Dash. Наряду с долгосрочными партнерами, на каждый из четырех сезонов в Париже мы привлекаем новые магазины, чтобы представить им бренды для планирования сотрудничества в будущем», – говорит исполнительный директор шоурума More Dash Наталья Моденова.

По словам самих дизайнеров, благодаря участию в шоуруме они получают не только новые заказы, но полезные советы по развитию, отзывы и критику от байеров, которые в будущем помогут избежать ошибок и сделать сотрудничество еще более плодотворным.

Подготовила Анастасия Малая