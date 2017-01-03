Мороз и солнце: все, что нужно знать о свадьбе зимой

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Принято считать, что зима не время для свадьбы. С приходом холодов все меньше пар планируют свой семейный праздник, а горячий сезон стремительно сходит на нет. Редакция FW-Daily пообщалась с основательницей одноименного свадебного агентства Сашей Дергоусовой и выяснила, почему не стоит бояться проводить свадьбу в холодное время года и на что стоит обратить внимание, создавая свою зимнюю сказку.

«Несмотря на то что очень мало людей выбирают зиму для свадеб (большинство празднуют весной, летом или осенью), такие церемонии во многом отличаются от всех остальных и, как ни крути, обладают определенным шармом», – говорит Саша Дергоусова.

Будущие пары выбирают свадьбу зимой по нескольким причинам: им так удобно, с точки зрения организации процесса, не хочется тянуть или, порой, по суеверным причинам – например, во избежание переноса на высокосный год.

«Иногда дату свадьбы парам рассчитывают астрологи, и они очень ответственно следят, чтобы все соответствовало графику. Хотя, к нашей большой радости, бывают и те, кто просто хочет необычную церемонию или мечтает о свадьбе зимой», – добавила Саша.

Несмотря на распространенное мнение о том, что свадьба в холодное время года должна проходить исключительно в закрытом помещении – на практике это совсем не так.

«Зимняя свадьба на улице – это безумно красиво и необычно, – объясняет основательница свадебного агентства. – Позаботиться заранее стоит только о двух вещах: о снеге, ведь с нашим климатом этот момент предугадать невозможно, и, несомненно, о комфорте гостей».

Особенно важно продумать сборы, чтобы люди не мёрзли в ожидании – как раз этот этап идеально проводить в помещении. Ну и, конечно, во время самого праздника необходимо обязательно позаботиться о тепле – уместны будут тёплые напитки (например, горячий чай или глинтвейн), пледы и угги. О предстоящей задумке стоит обязательно предупредить гостей, чтобы не застать их врасплох.

По оформлению во время свадьбы зимой можно проявить креатив и сделать все что угодно, в зависимости от идей и пожеланий пары. Для украшений могут быть использованы как живые цветы, так и разнообразные вязанные украшения, ледяные скульптуры, елочные игрушки или шишки. Такие необычные элементы могут послужить отличным фоном для свадебной фотосессии.

Что касается дресс-кода, никаких особенных ограничений или обязательных пунктов во время свадьбы зимой нет.

«Здесь все зависит от задумки организатора и пожеланий пары», – говорит Саша Дергоусова.

В крайнем случае любое торжественное платье в холодную пору всегда можно дополнить шерстяной или меховой накидкой.

К счастью, зимний сезон менее загружен свадебными церемониями, поэтому с местом проведения торжества проблем быть не должно. Точно так же и в отношении цены: несмотря на распространенное мнение о том, что зимняя свадьба может обойтись паре в круглую сумму – никаких особенных отличий в этом плане нет.

«Лишь в канун Нового года можно столкнуться с завышенными тарифами. Это связано исключительно с больши количеством корпоративов», – добавила Саша.

В целом зимняя свадьба может стать отлично альтернативой традиционной церемонии, поэтому никогда не стоит переносить, пожалуй, самый важный день совместной жизни из-за такой мелочи, как погода.

Фото: Свадебное агентство Саши Дергоусовой

Подготовила Анастасия Малая