Новости моды

Moschino представил первую коллекцию мебели

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В преддверии миланской недели дизайна, где собирается самая креативная публика мира, итальянский бренд Moschino представил коллекцию мебели под руководством Джереми Скотта.

В осуществлении задумки участвовала мебельная компания Gufram, которая, как и сам бренд, отличается провокационным стилем и работает в направлениях постмодернизма и поп-арта. Результат совместных усилий компании скрепили поцелуем, назвав коллекцию Moschino Kisses Gufram.

В капсульную коллекцию вошел диван в виде красных губ с золотой молнией, который стал обновленной версией дивана, созданного в 1970 году дизайн-студией Studio65, по мотивам картин Сальвадора Дали. Увеличенная копия сумки Moschino перевоплотились в шкаф-витрину в человеческий рост, а пара туфель стала книжными полками и креслом.

Коллекция будет представлена с 4 по 9 апреля в миланском бутике Moschino.

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Подготовила Янина Борисова 

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