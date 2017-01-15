Коллекции

Мотивы 70-х на мужском показе Prada Fall 2017 в Милане

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Вчера вечером в Милане состоялся мужской показ итальянского бренда Prada Fall 2017, который переполняли образы в стилистике 70-х, обилие пушистых аксессуаров из меха, твидовые костюмные комплекты, а также изделия из шерсти. На этот раз всех гостей разместили непросто на красивых стульях, а на мягких кроватях, на которых предварительно были разложены карточки, указывающие имена гостей.

Первый выход модели состоял из голубой рубашки, тонкого, трикотажного, серого свитера с V-образным вырезом и коричневыми брюками из вельвета с широким поясом. Нельзя не обратить внимание на яркие меховые детали, которые присутствовали не только на сумках, но и в качестве декора на обуви.

Помимо мужских выходов на подиуме, встречались и женские. Во время шоу перед публикой появились музы Миуччи Прады в лице американской модели Натали Уэстлинг, 23-летней Лекси Болинг, нидерландской топ-модели Саскии де Брау и других. Женские образы дизайнер решила разбавить компактными по размеру, кожаными сумками с абстрактным рисунком, которые напоминают аксессуары и принты из коллекции Prada Spring/Summer 2014. Среди наиболее запоминающихся аксессуаров на подиуме были представлены ожерелья из ракушек.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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