Коллекции

Мотивы 80-х в коллекции Aquilano.Rimondi FW 17-18

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В своей новой коллекции итальянский дуэт Томазо Аквилано и Роберто Римонди обращаются к стилистике и эпохе 80-х. Главная героиня Aquilano.Rimondi отдает предпочтение строгим пиджакам с широкими плечами, черным, сдержанным платьям с полупрозрачными вставками, а также идеально скроенным серым двубортным пальто. В центре внимания, как и в предыдущей коллекции S/S’17 — минимализм, прямые линии и подчеркнутая линия талии. Центральный блок коллекции творческий дуэт наполняет яркими оттенками оранжевого, розового, синего и фиолетового цвета, в то время как первый и последний выполнен в строгих монохромных и серых тонах.

Что касается тканей и фурнитуры, Аквилано и Римонди задействовали кожу, органзу, кашемир, хлопок и бархат. Помимо этого, дизайнеры сосредоточились над разработкой телесного, плотно прилегающего к телу материала, поверх которого дизайнерская команда нанесла тысячи круглых деталей синего цвета, которые в точности напоминали кольчугу. В работе также использовались черные, переливающиеся пайетки, которые рассеивались на юбке от совсем мелких до более крупных по размеру. Каждый образ был дополнен высокой обувью из комбинированной кожи и замши, а также туфлями с овальным вырезом впереди.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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