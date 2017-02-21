«Моя главная цель – мотивация молодого поколения на постоянное движение вперед»: Светлана Фолбергер о новом курсе в Kiev Fashion Institute

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В субботу 25 февраля в Kiev Fashion Institute стартует новый курс Fashion English Weekends. О том, как возникла идея создать такое направление мы поговорили с удивительным человеком – опытной путешественницей, маркетологом и по совместительству директором KFI Светланой Фолбергер.

Светлана, расскажите, как возникла идея создания Fashion English Weekends?

К моменту начала моего сотрудничества с KFI, у института уже была наработанная репутация, ряд успешно реализованных проектов, в том числе и курс Fashion English. Мне хотелось дать новую жизнь этому курсу – переформатировать его из стандартного урока в образовательную площадку для субботнего бранча, где в непринужденной атмосфере на протяжении 2 часов я бы делилась со слушателями своим опытом жизни и работы за границей, рассказывала о мире моды и о том, как полученные знания каждый из моих студентов сможет применить в собственной жизни.

У Вас имеется богатый опыт работы в международных компаниях. Какая страна поразила Вас больше всего?

Однозначного ответа, пожалуй, дать не смогу. Каждая страна мне по-своему дорога и памятна: это и пески Кувейта, и бесконечные острова Вануату с лазурной водой Тихого Океана, и красота старинных храмов Мьянмы, и ЮАР с его неимоверной природой, и Европа с ее историей, и многие другие страны.Каждое путешествие – это дорога к новому. Жить и работать в разных странах – это счастье, это новые удивительные люди, это ответственность за свою профессиональную репутацию.

Прошло всего полгода, как Вы переехали в Киев. Что вы можете сказать о столице, учитывая такой богатый опыт путешествий?

На данный момент я посетила 46 стран, это порядка 20% стран всего мира, в некоторых из них мне посчастливилось жить и работать. Украина – это моя родина. В прошлом году после последнего международного проекта в Мьянме, я вдруг поняла, что я мало знаю о том, чем живет моя собственная страна сейчас, мало провожу здесь времени. Мне стало интересно возглавить проект Kiev Fashion Institute, а также поделиться своими знаниями и опытом с украинцами.

К тому же, мне нравится энергетика этого города, его уютные кафе, старинные дворики и, вне всякого сомнения, люди. Киев – такой город-подросток – вечно не спящий, мечтающий и очень искренний.

Почему на сегодняшний день для работы в индустрии моды так важно владеть именно английским языком?

За свою жизнь я попробовала себя в разных профессиях – от карьеры модели в Дубае и Кувейте, до эксперта телекоммуникаций в таких компаниях как Nokia Siemens Networks, Digicel, Huawei, создания собственных проектов в сфере оптовых продаж, а также бизнес консультанта для таких компаний, как Koenigsegg, Dasanet Group. Неважно, работаете вы в области моды или продаете товары – для того, чтобы выйти на международный рынок, вам нужно владеть универсальным языком, на котором говорит большинство людей в мире. На данный момент — это английский.

Чего ждать от курса Fashion English Weekends? Что нового смогут почерпнуть слушатели, кроме универсальной терминологии fashion-индустрии?

На курс Fashion English Weekends я буду приглашать иностранных спикеров, которые занимают топовые позиции в индустрии fashion, международных отношений, маркетинга. Но английский — это инструмент проведения занятий, главной же целью своего курса я вижу мотивацию молодого украинского поколения на постоянное движение вперед, на развитие, на борьбу с эмоциональными страхами. Я хочу заряжать людей позитивом, рассказывать на личном опыте истории, связанные с модой, путешествиями, выбором своего места под солнцем.

Какой, по вашему мнению, слушатель Fashion English Weekends?

Думаю, это человек, жаждущий знаний, открытый к новым подходам в обучении, позитивно настроенный на предстоящий уикенд. Это человек, который говорит сам себе: «Что еще я могу сделать сегодня, чтобы стать умнее, лучше, интереснее?»

Записаться на курс можно по телефону +380673842840 (Kiev Fashion Institute) или оставив заявку на info@kievfashioninstitute.com

Регистрация онлайн здесь:

http://kievfashioninstitute.com/course/fashion-english-weekends-25-feb-4-mar-11-mar/