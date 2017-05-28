Новости моды

Mulberry станет ближе к покупателям

Иванна Петрович
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Концепция see now — buy now, которая позволяет купить увиденную вещь сразу после показа, привлекает все больше брендов. Британская марка Mulberry не стала исключением. В сентябре этого года бренд представит новую коллекцию байерам и журналистам в Париже и Лондоне. Однако уже в феврале представители Mulberry обещают вернуться к показу на Неделе моды.

По словам генерального директора Тьерри Андретта, Mulberry всегда был ориентирован на реальный и доступный образ жизни, а новая модель продаж поможет повысить актуальность бренда и вовлечет больше клиентов.

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