Mulberry станет ближе к покупателям

Концепция see now — buy now, которая позволяет купить увиденную вещь сразу после показа, привлекает все больше брендов. Британская марка Mulberry не стала исключением. В сентябре этого года бренд представит новую коллекцию байерам и журналистам в Париже и Лондоне. Однако уже в феврале представители Mulberry обещают вернуться к показу на Неделе моды.

По словам генерального директора Тьерри Андретта, Mulberry всегда был ориентирован на реальный и доступный образ жизни, а новая модель продаж поможет повысить актуальность бренда и вовлечет больше клиентов.

