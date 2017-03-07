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Must-visit: 8 марта в ЦУМе пройдет вечеринка легендарного TOP10

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Возможно, не все еще определились, как они проведут свой выходной день. Впрочем, даже если у вас есть четкие планы, в них придется внести коррективы: ведь нельзя пропустить одно из главных модных событий весны.

Чтобы поздравить всех модных девушек Киева с 8 марта, TOP10 приглашает всех на вечеринку TOP10 party in TSUM в 17:00 8 марта. Праздник пройдет в корнерах TAGO, Vozianov, SHUSHAN, Anna K, PROSKUROVSKAYA на 2 и 3 этажах ЦУМа. Все девушки, которые примерят одежду одного из пяти брендов, получат шанс выиграть в подарок лук или вещь одного из дизайнеров, а также лично пообщаться с основателями брендов и вместе с ними подобрать весенние наряды для своего гардероба.

 

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