Must-visit: Топ-10 лучших мероприятий ближайших дней

0 0 0

А вы не замечали, что с приходом весны у всех резко появилось желание посещать модные вечеринки, концерты и курсы, встречи и тренинги и возвращаться домой за полночь? Специально по этому случаю редакция FW-Daily составила список культурных и модных мероприятий на ближайшие дни, которые не просто окажутся на страницах ежедневника, а надолго останутся яркими воспоминаниями в голове. Вперед — навстречу новым ощущениям!

16 марта — Современное искусство за 120 минут

На улице Пушкинской 16 марта соберутся все ценители современного искусства, чтобы развеять мифы о заговоре галеристов, миллионеров и художников, которые не умеют рисовать. Вы сможете высказать свое мнение и избавиться от стереотипов про скучные и непонятные выставки, которые проводят люди, не смыслящие в искусстве.

Цена билета 300 грн. Начало в 19.00

17 марта — Dj set от Анны Зосимовой

Ни для кого ни секрет, что выходные начинаются с вечера пятницы. 17 марта в Mozgi Bar с диджейским сетом выступит Анна Зосимова и dj Mavr. На вас обрушится гремучая смесь хип-хопа и задора. Начни выходные правильно, прихватив с собой хорошее настроение.

Вход свободный. Начало в 21.00

18 марта — «VIVA! Самые красивые люди Украины»

Кто самый стильный и красивый мы узнаем 18 марта в НДИ «Украина». Там пройдет грандиозный концерт, организованный журналом Viva, а самые красивые украинцы, по мнению читателей, будут награждены специальными призами. Именно здесь у вас появится возможность надеть вечерний наряд и пройтись по красной дорожке, почувствовав себя голливудской звездой. Вас ожидают позитивные эмоции, неожиданные встречи и качественное музыкальное сопровождение.

Цена билета: от 250 грн. Начало в 17.00

18 марта — сольный сет дуэта Moksi

Если красная дорожка не для вас, а душа всё равно хочет приключений — в клубе Atlas 18 марта выступит дуэт Moski из Амстердама. Ребята уже завоевали европейскую и американскую публику, успели поработать именитыми артистами как с Joyride, Wiwek, Mike Cervero и мчатся в Киев с сольным DJ-сетом, чтобы найти среди украинцев новых поклонников и попасть к вам в плейлист.

Цена билета: от 600 грн. Начало в 23.00

23 марта — Концерт Tom Odell



В Stereo Plaza состоится грандиозный концерт британского певца Тома Оделла. В 2013 году Том стал первым мужчиной, который был удостоен Britis Critics’ Choice Award. Ранее эту премию получали Адель, Элли Гоулдинг и Florence & the Machine. Певец неоднократно выступал на показах Burberry, а Vogue назвал музыканта любимым пианистом fashion-индустрии. Такое событие нельзя упустить!

Цена билета: от 700 грн. Начало в 19:00

24 марта — Концерт дуэта Bloom Twins



В клубе Atlas пройдет большой сольный концерт британского дуэта с украинскими корнями Bloom Twins. Девушки-близнецы рады вернуться в родной Киев и подготовили для вас много сюрпризов. Дуэт выступит вместе с потрясающей Katya Chilly и подарит незабываемые эмоции.

Цена билета: от 300 грн. Начало в 23.00

25 марта — Открытие шоу-рума Pure

После успешного показа на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, бренд PURE приглашает на официальное открытие Pureflat. В самом центре столицы — Пассаже — вас ждут бестселлеры: кардиганы с пионами, подиумная коллекция, много новинок, а также невероятная атмосфера праздника для всех гостей.

25 марта — Кураж Базар



Весна — самое время обновить гардероб! В этом году в Кураж Базар, помимо «старых» вещей, можно будет приобрести и новые — из коллекций украинских дизайнеров. Рай для шопоголиков — от обуви до товаров для дома. А еще разнообразная уличная еда, безудержное веселье и музыкальное сопровождение на территории Арт-завода Платформа. Приходите — покуражим!

Цена билета: 50 грн

29 марта — Семинар: Украинский fashion-ретейл



На встречу новым знаниям! Для всех, кому интересен украинский fashion-ретейлер, на базе Kiev Fashion Institute пойдет лекция Вадима Медведева, управляющего партнера Fashionhub UA. Посетив лекцию, вы сможете узнать об основных тенденциях и проблемах на примере конкретных кейсов, а также о состоянии украинского fashion-ретейла на 2017 год.

Цена лекции: 350 грн. Начало в 19.00

31 марта — Семинар: Как устроена бьюти-индустрия в digital-эру

Основательница независимого онлайн-журнала о красоте Beauty Advisor, журналист Vogue Украина Кристина Обломская расскажет о том, как работает современная бьюти-индустрия, о неразрывном симбиозе beauty и digital, и о том, как меняется бьюти-рынок. Kiev Fashion Institute приглашает всех, кто хочет узнать о специфике работы бьюти-индустрии и бьюти-рынка, о новых трендах и подходах к красоте, о новых тенденциях в макияже и бьюти-средствах.

Цена: 350 грн. Самый вкусный чай и печенье — unlimited.

Подготовила Янина Борисовна