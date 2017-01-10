Мода

Музей Гальера представит ретроспективу работ Мартина Маржела

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Поскольку Мейсон Мартин Маржела не давал интервью и практически никогда не фотографировался, многие стали называть его невидимым человеком в индустрии моды. Однако на днях сотрудники музея Гальера сообщили, что намерены привлечь внимание общественности не только к личности Маржелы, но и к его творениям. Старейший музей моды, расположенный в 16 районе Парижа готовит ретроспективу бельгийского дизайнера. Согласно заявлению пресс-секреталя галереи, выставка откроется для посетителей в марте 2018 года. Более подробные детали пока не разглашаются.

Напомним, что  Мейсон Маржела начал свою карьеру в 1980 году в Париже, работая в качестве ассистента Жан-Поля Готье. Спустя четыре года дизайнер открыл свой собственный бренд, в котором создавал коллекции до 2009 года. В 2014 году на пост креативного директора был назначен английский модельер Джон Гальяно, который разрабатывает коллекции для французской марки по сей день.

Maison Margiela Fall Winter 2015 Fashion Show in Paris

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