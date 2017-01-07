Коллекции

Мужские и женские образы на показе Vivienne Westwood A/W’17 в Лондоне

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На протяжении многих лет британский люксовый бренд Vivienne Westwood представлял свои мужские коллекции в рамках официального расписания Недели моды в Милане. Однако, на этот раз дизайнер приняла решение перенести шоу в Лондон, где более 40 лет тому назад проходил показ ее первого мужского шоу. Дизайнер также решила совместить на одном подиуме не только мужские образы, но и женские. Вивьен отметила, что далеко не впервые применяет подобный прием. «На самом деле мои первые шоу все были смешанными», — объясняет дизайнер.

Большое количество представленных нарядов включали в себя шерстяные изделия, вязанные свитера, двубортные пальто, полосатые рубахи, трикотажные платья, ковбойские сапоги и яркие длинные платья с изображением самой Вивьен Вествуд. Лица моделей украшали необычные, цветные рисунки похожие на языческие иллюстрации, которые создавали ощущение воображаемого театра. Каждый образ дополняли разнообразные аксессуары: носки в горох, объемные сумки-шопперы, высокие кожаные ботинки, шляпы, очки и даже короны.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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