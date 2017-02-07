На экраны выйдет сразу два фильма о британском дизайнере Александре Маккуине

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В сентябре 2016 года редакция FW-Daily сообщала о том, что студия Maven Pictures начала разработку фильма о бурных отношениях между британским дизайнером Александром Маккуином и редактором Изабеллой Блоу. Однако на днях появилось новое известие о съемах еще одной киноленты, посвященной жизни талантливого дизайнера Александра Маккуина. Одноименная экранизация «Маккуин» опишет жизнь дизайнера с момента его учебы и первой работы до трагической смерти. Известно, что премьера запланирована на осень 2017 года.

«Наш фильм прославляет Моцарта нашего времени: его гениальность, красоту, трагедию и боль», — прокомментировал продюсер Тим Хаслам.

Напомним, Александр Маккуин был назван лучшим британским дизайнером четырежды. В возрасте 48 лет в 2010 году дизайнер скончался. В свою очередь, Блоу на протяжении многих лет оставалась его преданным другом и музой. Благодаря ее эксцентричному внешнему виду, нетрадиционному взгляду и подходу к стилю ее довольно сложно было не узнать. Между тем Маккуин происходил из рабочего класса, в то время как Блоу имела аристократические корни и работала для журнала Vogue и была главным редактором журнала Tatler. Но даже такие мелочи не смогли помешать сформировать крепкую долгую дружбу.

Подготовила: Екатерина Горбенко