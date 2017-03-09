«На пленке люди выходят такие, какие есть — это снимает с них маску»: Виталий Мельников о любви к пленочной фотографии

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Не секрет, что будущее — за талантливой молодежью, которая ежедневно, сама того не замечая, трансформирует общество и расширяет границы традиционного искусства.

В свои 21 Виталий Мельников сумел выделиться среди украинских фотографов и завоевать доверие зарубежных интернет-изданий, как Contributor Magazine, The Cake Magazine, F.Y!, Girls On Film. О том, с чего все началось, и куда держит путь один из самых перспективных фотографов Украины, в интервью для FW-Daily рассказал сам Виталий Мельников.

На свой 14-й день рождения я получил от родителей свою первую цифровую «мыльницу» Olympus. Папа предложил начать заниматься фотографией, и так я попал во Дворец пионеров советских времен, который находился прямо возле моего дома. Там пели, танцевали, лепили, вырезали оригами и, конечно, фотографировали. Преподавательница снимала на пленочный фотоаппарат, она рассказала нам про азы фотографии: экспозиция, композиция, золотое сечение.

Свой второй фотоаппарат, Зенит старого образца, я купил на одесской барахолке — на него и проснимал первые три года. В объективе оказывалось все: пейзажи, портреты, натюрморты. Но, мне всегда больше нравилось снимать людей. Ни с чем не сравнимое чувство и безумный интерес — что получится при этой магии, которая происходит внутри фотоаппарата? Тогда, в силу своего возраста и неопытности, я не понимал, что фотография — это прежде всего свет.

Сейчас у меня свое видение, сформировавшееся за немало лет работы, под влиянием множества сомнений и долгожданных публикаций. Я воплощаю идеи и самые сумасшедшие задумки. Мне всегда хочется что-то делать. Я одержим фотографией. На пленке люди выходят такие, какие они есть — это снимает с них маску.

Как-то один фотограф сказал, что нужно думать до съемки и после съемки — никогда во время. И это чистая правда. Во время съемки мало получается думать, ты должен уже быть с посылом. Я стараюсь получать удовольствие от контакта с человеком через камеру. Это несомненно дает мне больше, чем если бы я сидел в интернете и искал идеи.

Любой стиль формируется под чьим-то влиянием, и если говорить об окружении — мне повезло, это были творческие люди со своим особенным восприятием мира. Помимо кружка фотографии, я посещал музыкальную школу и занимался теннисом. Каждое из этих занятий и привнесло свою лепту в то, каким я стал.

В юношестве меня сильно впечатлил фильм Энни Лейбовиц «Жизнь увиденная через объектив». Там честно рассказывается о том, как она стала популярной, о трудностях и неудачах, наркозависимости, с которой она столкнулась. Энни говорит, что камера — это посланник, а фотографы просто делают портрет момента.

Поначалу я вдохновлялся классиками пленочной студийной фотографии, как Питер Линдберг, Стивен Майзел, Хельмут Ньютон, но сейчас начал открывать для себя новых фотографов, более репортажных и живых, — в их объективе города и улицы. Где-то мне хочется совместить fashion-фотографию и репортажную, зафиксировать реальность с моделью в подобранной одежде. Маттео Монтанари, Квентин де Бри и Харли Вейр — они мне близки по стилю и новому видению. Классика есть классика, но нужно двигаться в ногу со временем. То, что было раньше — круто, но я хочу передавать то, что происходит сейчас и то, как это происходит.

Всегда без тени сомнений берусь за заказы, которые изначально не особо к себе располагают. Стараюсь сделать из ничего что-то, хорошую картинку. Я не слежу за украинской модой, не бегу снимать кампейны. У меня нет рекламы, а ведь дизайнеры — это прежде всего реклама. Если мне поступает предложение о сотрудничестве, очень важно чтобы человек понимал, что я делаю, и мы во всем сошлись, сложился единый пазл. Ближе всех из украинских дизайнеров, с которыми мне довелось творить, была Юля Паскаль. Самое удивительное, сейчас я смотрю отснятые для нее фотографии, и они мне нравятся еще больше. Старые папки, архивы и пленки навевают воспоминания, и сомнения по поводу правильности выбранного пути исчезают.

Какая бы ни была работа — для Vogue, или даже спонтанная съемка в подъезде дома, где я живу — во все это я вкладываю частицу себя. Увековечив момент, чувствуешь себя вершителем чьей-то судьбы.

Автор Янина Борисова