Легендарная фигура: в Австралии начали строительство небоскреба, посвященного Бейонсе

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В Мельбурне начато строительство 79-этажного здания, проект которого запоминается необычными плавными выпуклостями на плоской поверхности здания. Работа над небоскребом под названием Premier Tower будет закончена к 2020 году.

По одной из версий, необычный «силуэт» здания на самом деле разработан с учетом розы ветров, а ассоциации с фигурой певицы и образами танцоров из ее клипа на композицию «Ghost» — лишь удачный маркетинговый ход. Однако издание Architecture & Design сообщает, что архитектурное бюро указало именно певицу как источник своего вдохновения в создании проекта. «Для тех, кого в Premier Tower больше интересует художественная составляющая, чем техническая, раскрываем карты: на этот проект нас вдохновило творчество Бейонсе», — заявило агентство Elenberg Fraser в пресс-релизе. Строительство небоскреба обойдется в $315 миллионов долларов. В нем расположатся апартаменты, отели и бутики.

Подготовила Александра Даруга