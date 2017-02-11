Надин Гепферт: «Не существует единого рецепта по созданию свежей и оригинальной задумки»

0 0 0

Надин Гепферт — талантливый дизайнер текстиля из Берлина, получившая образование в Берлинской высшей школе искусств Вайсензее, а также в Академии Ритвельда в Амстердаме. Основная деятельность Гепферт заключается в разработке концептуального текстиля. Работы Надин основаны на исследованиях, экспериментах и переосмыслении свойств ткани, которые формируют основу новых текстильных техник. Многие из них впоследствии становятся объектами арт-инсталляций. Редакция FW-Daily пообщалась с немецким дизайнером и узнала об основных принципах разработки дизайна ткани, о поиске оригинальных идей, а также о сотрудничестве Надин с популярной американской певицей — Соланж Ноулз.

О специфике работы:

Моя творческая работа состоит из сложных концепций на стыке социальных исследований и материальной культуры. Преимущественно она сосредоточена на исследованиях личности человека и общества, в котором я пытаюсь раскрыть наши бессознательные и неочевидные привычки в отношении одежды. Эти исследования применяются как теоретически, так и практически исходя из материального аспекта. Посредством детального наблюдения и анализа использования нашей ежедневной одежды и языка тела, я разрабатываю инновационные текстильные материалы и новые функциональные применения для нее.

Мои находки проявляются в различных коллекциях экспериментальной моды, текстильных конструкциях и художественных инсталляциях, которые строятся вокруг идеи «реальной» одежды Ролана Барта — французского философа-постструктуралиста и семиотика. Свое вдохновение я черпаю из общего положения человека в обществе. Я выступаю в роли наблюдателя, изучаю социально-культурные тенденции, редкие, необычные вещи и пытаюсь трансформировать их в сложные конструкции или произведения искусства. Я также испытываю огромный интерес к литературе и философии. Параллельно я перечитываю и пересматриваю большое количество книг для того, чтобы, наконец, создать рабочий концепт.

В процессе работы с текстилем я стремлюсь воплотить свое творческое видение конкретно в текстильной промышленности, сочетая традиционные методы с необычными материалами и эстетикой. Иногда меня очаровывают различные материалы и методы, которые необязательно связаны с разработкой изделий из ткани. Например защита окружающей среды. Я пытаюсь изучить это направление, а затем, с точки зрения текстильных материалов, провести ряд исследований и экспериментов.

EVERYDAY ESSENTIALS, 2016

Об образовании:

Оба университета, в которых я училась довольно свободны. Они не принуждают вас работать исключительно в направлении дизайна, что конкретно для меня очень важно. Я не считаю, что специализированное образование в индустрии моды является обязательным условием. Если вы хотите стать дизайнером или художником, вам должна быть присуща мотивация и страсть к обучению, которая позволит вам создавать собственные концепции изучая это направление самостоятельно. Мне действительно нравилось учиться, поскольку на самом деле эти знания пригодились в работе на позиции дизайнера. Обучение мне нравилось не только из-за преподавателей. Ежедневный обмен мыслей с другими студентами и сотрудниками в мастерской позволили узнать точку зрения со стороны разных людей.

О сотрудничестве с Соланж Ноулз:

Проект «Giant marshmallow candy» (Гигантские маршмэллоу) многие называют пуловерами из поролона, который запоминает свою форму. Вся коллекция довольно концептуальная. Ее внешний вид был вдохновлен банальным кондитерским изделием — зефиром. Однако, это название не совсем описывает то, что я на самом деле собиралась создать.

Для меня эти вещи, в первую очередь, не существуют сами по себе, они являются частью концепции и коллекции «The Garments May Vary» («Одежда бывает раз­ная»). Линия представляет собой ряд изделий, которые в процессе своего повседневного применения поддаются различному влиянию: изменению своей формы, структуры, объема и цвета. Проект исследует ежедневное использование одежды, которое напрямую связано с движениями человека, который ее носит. Эти движения усугубляются частично из-за необычного свойства материала и ее поверхности.

Выбор конкретно этого материала был связан с тем, что он способен запоминать свое исходное положение в течение нескольких секунд. Так как мне нравятся необычные структуры у меня возникла идея разработать свитер, который имел бы определенный объем и смог подчеркнуть необычный эффект данного материала.

Соланж обратилась ко мне перед началом съемок ее нового видеоклипа с просьбой использовать этот необычный наряд. На самом деле мои вещи чаще всего становятся частью выставок в музеях или галереях, поэтому я не так часто сталкиваюсь с подобными просьбами. Однако, она произвела на меня глубокое впечатление. У нее есть свой уникальный взгляд на эстетику и искусство. Поэтому я действительно наслаждалась сотрудничеством с ней и очень довольна результатом совместной работы.

THE GARMENTS MAY VARY, 2013

О поиске оригинальных идей:

Исходя из моего опыта и практики, поиск идей — наименее проблематичная и любимая часть работы. В своей голове я генерирую огромное количество задумок, которые порой не в состоянии обработать. Проблема заключается в том, что у меня недостаточно времени и средств для реализации этих идей так, как мне бы хотелось. Конечно, все мы видим довольно много изображений в интернете, мы все находимся под влиянием текущего «Zeitgeist» (духа времени). Хотя, я думаю, все мы должны просто держать глаза открытыми, посещать различные места, вдохновляться той средой, в которой работаем и, конечно же, прислушиваться к собственной интуиции. Думаю, что не существует единого рецепта по созданию какой-либо «свежей и оригинальной» задумки.

О сложности реализации проектов:

На самом деле при разработке каждой своей коллекции я сталкиваюсь с рядом определенных проблем. Имея возможность работать с любым видом и типом материала, я сталкиваюсь со сложными техниками, с которыми ранее никогда не работала. Все это требует большого терпения, времени и опыта. То, что я создаю на протяжении последних нескольких лет больше связано с моим интересом в области социологии. В качестве дизайнера по текстилю я могу работать в самых разных направлениях.

О целях:

Я хочу отойти на некоторое время от одежды и сосредоточить свое внимание на социальных аспектах и изучении редких текстильных изделий. Кроме того, я работаю над несколькими интересными коллаборациями. Ряд вещей я планирую выпускать ограниченным тиражом уже в ближайшем времени.

BREAKS IN CONTINUITY, 2016

Автор: Екатерина Горбенко