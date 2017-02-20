Narciso Rodriguez представил новый женский аромат

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Американский дизайнер Нарцисо Родригес поместил в один флакон женственность и независимость и создал новый аромат для нее Fleur Musc. «Аромат олицетворяет свободолюбие и женственность, свойственные каждой девушке. Он наполнен жизненной силой, уверенностью и страстью одновременно», — прокомментировал новинку Нарцисо. В созданном аромате Fleur Musc преобладают ноты розового перца, мускуса, амбра и смеси пачули. Флакон выполнен в ярко-розовом цвете, что, по словам Нарцисо, полностью отображает его содержимое. Парфюм уже поступил в продажу.

Подготовила Янина Борисова