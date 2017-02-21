Видео

Настоящее убийство в короткометражном фильме Charlotte Olympia

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Дочь бразильской топ-модели Андреа Деллал и британского миллионера Гая Деллала, основательница бренда Charlotte Olympia — Шарлотт Деллал представила детективный фильм-нуар под названием «An Accessory To Murder» (Соучастник убийства). Вдохновившись голливудскими экранизациями 40-х годов, Шарлотта создала остроумный, короткий фильм, в котором нельзя не заметить ее новые аксессуары из коллекции Charlotte Olympia RTW Fall 2017. Режиссером детективной ленты стала Софи Эдельштейн.

«Я всегда была увлечена фильмами-нуар, поэтому разработка этой экранизации была лишь делом времени», — объясняет Андреа Деллал, которая также приняла участие в съемках в эпизодической роли.— Это действительно то, что я люблю. Мы с Софи Эдельштейн сошлись во мнении, что у меня обязательно должен быть свой хичкоковский момент. Кстати, мой сын также принял участие в фильме. Он играл роль юного газетчика».

Charlotte Olympia RTW Fall 2017
Charlotte Olympia RTW Fall 2017
Charlotte Olympia RTW Fall 2017
Charlotte Olympia RTW Fall 2017

Подготовила Екатерина Горбенко

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