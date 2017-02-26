Натали Массене возвращается в fashion-ритейл

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Натали Массене, основательница крупнейшего люксового онлайн-ритейлера Net-a-Porter, станет сопредседателем правления Farfetch, по сути – конкурирующей платформы. Полтора года назад Массене оставила свою должность в основанном в 2000 году Net-a-Porter, и во время «ритейл-отпуска» оставалась главой Британского модного совета, а также запустила собственное консалтинговое агентство Imaginary Ventures. В своем заявлении, опубликованном в Instagram, Массене заявила, что если бы ей пришлось начинать свое дело сейчас, а не в 2000, она бы многое сделала по-другому, и руководство Farfetch даст ей эту возможность. В своей работе Натали предполагает делать упор на дальнейшую диджитализацию мира, укрепление партнерских связей компании и развитие бренда Farfetch, чья прибыль в прошлом году выросла на 70%. Она также подчеркнула, что ищет новых людей для своей команды и призывает профессионалов всего мира слать свои резюме.

Подготовила Александра Даруга