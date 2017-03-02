Натали Портман родила дочь

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35-летняя американская актриса Натали Портман родила во второй раз. 22 февраля 2017 года у Портман и ее супруга Бенджамина Милльпье родилась дочь. Ее назвали Амалия. «Мать и ребенок счастливы и здоровы», — сообщил Бенджамин. Напомним, Натали Портман и Бенджамин Милльпье познакомились восемь лет назад на съемках фильма «Черный лебедь». Именно за роль в этом фильме Портман была удостоена таких наград, как «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн» в номинации «Лучшая женская роль». В экранизации «Черный лебедь» Милльпье принимал участие в работе как хореограф. У пары также есть совместный сын. В июне 2011 года Натали Портман родила мальчика, которого назвали Алеф. Уже в 2012 году пара официально сыграла свадьбу.

Подготовила Екатерина Горбенко