Наталья Водянова и Карли Клосс устроят благотворительную ярмарку в Лондоне

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Мероприятие состоится 21 февраля в одном из самых популярных концертных залов Лондона – Раундхаус. Ярмарка Fabulous Fund Fair по инициативе Натальи Водяновой и Карли Клосс пройдет уже в третий раз, а все собранные средства будут перечислены фонду «Обнаженные сердца».

Напомним, что в прошлом году участники розыгрыша «колесо фортуны», который проходил во время ярмарки, выиграли VIP-места на шоу Victoria’s Secret, завтрак у Tiffany & Co., приглашения на вручение премиии Оскар в Лос-Анджелесе и главный приз – экскурсию по объектам фонда «Обнаженные сердца» от самой Натальи Водяновой.

Подготовила Анастасия Малая