Наталья Водянова стала лицом коллекции Conscious Exclusive от H&M

34-летняя российская супермодель Наталья Водянова присоединилась к экологическому проекту шведского, демократичного бренда H&M. Новая коллекция одежды под названием Conscious Exclusive, разработана из переработанных отходов. В коротком видеоролике Наталья продемонстрировала пудровое платье из ткани Bionic, которая была произведена из береговых отходов и пластиковых бутылок.

«Я горжусь, что стану частью кампании H&M Conscious Exclusive. Очень увлекательно наблюдать за появлением новых экологичных материалов, которые использованы в этой коллекции, они обещают нам более экологичное будущее в мире моды», — поделилась Водянова.

Шведские дизайнеры позаботились об экологичных вещах не только для женщин и мужчин, но и для детей. Напомним, линия Conscious Exclusive разработана в рамках экологической программы бренда. На данный момент компания производит 20% всех продуктов H&M из переработанных материалов. Однако, к 2020 году бренд намерен перейти на 100% использование органического хлопка.

«Для команды дизайнеров H&M коллекция Conscious Exclusive в этом году стала шансом реализовать мечты и создать вещи одновременно нестандартные и прекрасные. Мы рады возможности продемонстрировать огромный потенциал экологичных материалов», — комментирует руководитель направления дизайна и креативный директор бренда Пернилла Волфарт.

Новая коллекция поступит в продажу 20 апреля 2017 года.