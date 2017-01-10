Новости моды

Наташа Поли, Изабели Фонтана и Даутцен Крез в рекламном кампейне Balmain

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Для съемок нового рекламного кампейна Balmain S/S’17 Оливье Рустен отправился в пустыню с командой супермоделей — Наташей Поли, Изабели Фонтаной, Даутцен Крез, а также звездным fashion-фотографом Стивеном Кляйном. Помимо этого, на снимках присутствуют и мужские модели, включая испанца Джона Кортахарена и Габриэль Обри.

Первое, на чем концентрируется внимание глядя на фото — насыщенные цвета и красочные текстуры нарядов, которые особенно ярко выделяются на фоне пустынного пейзажа калифорнийского шоссе. «Мы стараемся зафиксировать моменты из таинственного путешествия абсолютно разных моделей. Все они из разных уголков этого мира. Кочевая армия Balmain перемещается по безлюдному пути будто в сновидениях», — прокомментировал Оливье Рустен.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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