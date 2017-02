Названы победители Mercedes-Benz Fashion Prize Award

0 0 0

Сегодня, 1 февраля, в КВЦ «Парковый» состоялась четырнадцатая торжественная церемония открытия Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Традиционно организаторы мероприятия — Дарья Шаповалова, Наталья Моденова и Нина Васадзе назвали имена победителей в номинациях: «Лучший дизайнер», «Лучший стилист», «Лучший журналист», «Лучший ритейлер», «Лучший молодой бренд».

К церемонии награждения также присоединилась победительница песенного конкурса Евровидение Джамала, it-girl София Евдокименко, журналист Vogue US Лиана Сатенштейн, музыкальная исполнительница Надя Дорофеева, главный редактор Vogue UA Ольга Сушко, певец Дмитрий Монатик, украинский дизайнер Anna K, которая вручила приз в номинации «Лучшая модель», а также ведущие программы «Ранок» на канале ICTV Антон Равицкий и Юлия Зорий, огласившие имя лауреата новой номинации за «Лучший мужской образ коллекции». Все победители были награждены специальной премией Mercedes-Benz Fashion Prize.

По итогам минувшего сезона лучшим был назван украинский бренд Vozianov, fashion-журналист — Ольга Сушко, ритейлер — ЦУМ, стилист — Надя Шаповал. В номинации конкурса Design It победителем стал бренд Who is it?.Обладателем специального приза от глянцевого издания Vogue Ukrainе стал бренд Monstra. Лучшей моделью была названа София Евдокименко, а лучший мужской образ коллекции присужден Jiri Kalfar.

Напомним, что Mercedes-Benz Fashion Prize S/S 2016 присуждается на основе анализа результатов работы украинских дизайнеров по итогам минувшего сезона. В этом сезоне наиболее перспективный дизайнер получил грант в 100 000 гривен на развитие собственного бренда. В предыдущем сезоне Mercedes-Benz Fashion Prize лучшим дизайнером года была названа Марианна Сенчина, лучшим молодым брендом стал WeAnnaBe. Лучшим журналистом стал fashion-редактор украинского журнала Harper’s Bazaar — Антон Еременко, лучшим фотографом назвали Дениса Маноху, а лучшим ритейлером — Sanahunt.