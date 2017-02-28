Не искусством единым: В Лувре пройдет показ Louis Vuitton

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7 марта состоится показ осенне-зимней коллекции Louis Vuttion, который пройдет в Лувре. И это вовсе не нововведение: наоборот, модный Дом скорее возвращается к своим «корням»: в последний раз в главном художественном музее Франции проходил показ, когда должность креативного директора Louis Vuttion занимал Марк Джейкобс. Последнее его ухода в 2013 году, модный Дом выбирал Foundation Louis Vuttion локацией для шоу, но во вторник именно внутренний дворик Марли станет площадкой пересечения моды и неоклассической архитектуры.