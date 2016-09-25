Не в деньгах счастье: Названы самые благополучные страны мира

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По результатам рейтинга The World Happiness Report самые счастливые люди на планете живут в Норвегии. Следом в списке разместились Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Несмотря на то, что среднегодовой доход в США за последние 10 лет существенно вырос, Америка оказалась на 14 месте. Еще ниже разместились Германия (16 место), Великобритания (19 место) и Франция (31 место). Украина в ежегодном рейтинге Института Земли Колумбийского университета заняла 132 место.

«Здесь важен человеческий фактор. Если богатство затрудняет доверительные отношения между людьми, стоит ли оно того?» – говорит Джон Хеллиуэлл, ведущий автор рейтинга и экономист Университета Британской Колумбии в Канаде (которая, кстати, заняла в рейтинге 7 место). – «Материальные ценности могут встать на пути к счастью».

Ежегодный рейтинг рассчитывается с учетом валового внутреннего продукта на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни и результатами глобальных опросов.

Топ-10 самых счатливых стран в рейтинге The World Happiness Report:

Норвегия

Дания

Исландия

Швейцария

Финляндия

Нидерланды

Канада

Новая Зеландия

Австралия

Швеция

Топ-10 самых несчастных стран:

Йемен Южный Судан Либерия Гвинея Того Руанда Сирия Танзания Бурунди Центральноафриканская Республика

Подготовила Анастасия Малая