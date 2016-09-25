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Не в деньгах счастье: Названы самые благополучные страны мира

Excited friends.
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По результатам рейтинга The World Happiness Report самые счастливые люди на планете живут в Норвегии. Следом в списке разместились Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Несмотря на  то, что среднегодовой доход в США за последние 10 лет существенно вырос, Америка оказалась на 14 месте. Еще ниже разместились Германия (16 место), Великобритания (19 место) и Франция (31 место). Украина в ежегодном рейтинге Института Земли Колумбийского университета заняла 132 место.

«Здесь важен человеческий фактор. Если богатство затрудняет доверительные отношения между людьми, стоит ли оно того?» – говорит Джон Хеллиуэлл, ведущий автор рейтинга и экономист Университета Британской Колумбии в Канаде (которая, кстати, заняла в рейтинге 7 место). – «Материальные ценности могут встать на пути к счастью».

Ежегодный рейтинг рассчитывается с учетом валового внутреннего продукта на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни и результатами глобальных опросов.

Фьорды Норвегии

Топ-10 самых счатливых стран в рейтинге The World Happiness Report:

  1. Норвегия
  1. Дания
  1. Исландия
  1. Швейцария
  1. Финляндия
  1. Нидерланды
  1. Канада
  1. Новая Зеландия
  1. Австралия
  1. Швеция

Топ-10 самых несчастных стран:

  1. Йемен
  2. Южный Судан
  3. Либерия
  4. Гвинея
  5. Того
  6. Руанда
  7. Сирия
  8. Танзания
  9. Бурунди
  10. Центральноафриканская Республика

Подготовила Анастасия Малая

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