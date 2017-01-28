Немецкая марка adidas разработала новую коллаборацию совместно с брендом Stella McCartney

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Немецкая марка спортивной одежды adidas разработала новую коллекцию S/S’17 совместно с британским брендом Stella McCartney. Широкий ассортимент продукции включает в себя: купальне костюмы, шорты и кроссовки для бега, леггинсы для занятия йоги, кепки и яркие шлепанцы. Особенность новой коллаборации заключается в том, что при ее разработке использовались специальные дышащие материалы, компрессионные вставки, которые держат мышцы в тонусе, а также специальная ткань, которая сохраняет устойчивость при взаимодействии с хлорированной водой в бассейне.

Подготовила Екатерина Горбенко