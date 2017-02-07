Нескучные зрелые образы на показе Couture de Fleur FW 17-18

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Бренд Couture de Fleur в первый раз представил свою коллекцию в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, выразительно отличившись на фоне других брендов большим количеством тканей с авторскими принтами, которыми буквально «расцвел» подиум в КВЦ Парковый. Инна Катющенко создала коллекцию для зрелой современной женщины, которая точно знает, чего хочет – от жизни, работы и своего гардероба.

На подиуме мы увидели множество плавных силуэтов: дизайнер сделала акцент на талию и аккуратные клинообразные вырезы на груди, а такие популярные в этом сезоне рюши в ее интерпретации выглядят сдержанно, оторачивая длинными складками юбки-миди, удлиненные топы и накидки. Инна также подчеркнула тонкие женственные шеи моделей: рубашками с объемными pussy-bow, длинными контрастными платками, завязанными на манер галстуков и меховыми шарфами. Интересными выглядят контрастные сочетания болотных, черных и серых костюмных брюк и пиджаков современного кроя с цветастыми паттернами шелковых топов и футболок, которые для бренда традиционно создала его сооснователь и креативный директор Елена Онуфрив. Ярким аксессуаром для ежедневного рабочего лука станут элегантные прямоугольные поясные сумки с повторяющимися орнаментами оттенков красного и зеленого.